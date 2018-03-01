Из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Полик"

Правоохранители провели спецоперацию в Житомирской области.

Из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Полик"
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Правоохранители задержали и выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Полик".

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

"Без приглашения пришли на воровскую "вечеринку" на Житомирщине и встретили там очередного "вора в законе" по кличке "Полик". По итогам встречи Поликарп "самостоятельно" принял решение уехать из Украины. Кстати, этот "Полик" практически и фактически является нелегалом", - написал он.

Аброськин также опубликовал фото с места задержания.

Напомним, ранее полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Лера Сумской" в Хмельницкой области.

В мае 2016 года Верховная Рада отказалась ввести в Уголовный кодекс понятие "вор в законе". Отклоненный законопроект предполагал уголовную ответственность за создание преступного сообщества с целью совершения любых преступлений под руководством "воров в законе". Данное правонарушение должно было наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или даже пожизненным заключение с конфискацией имущества.


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