В киевском метро бездомный избил полицейского

Правоохранителя госпитализировали с ушибами головы и тела.

В столичной подземке задержали мужчину, который с кулаками набросился на полицейского.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева .

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Инцидент произошел на станции "Театральная".

"Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали на станции метро "Золотые Ворота" и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, который не имеет постоянного места жительства.

После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела госпитализировали в стационар.

Напомним, ранее двое нетрезвых уроженцев города Прилуки избили полицейского на станции метро "Арсенальная".