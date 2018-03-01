В киевском метро бездомный избил полицейского
Правоохранителя госпитализировали с ушибами головы и тела.
В столичной подземке задержали мужчину, который с кулаками набросился на полицейского.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Киева.
Инцидент произошел на станции "Театральная".
"Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы", - говорится в сообщении.
Нарушителя задержали на станции метро "Золотые Ворота" и доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, который не имеет постоянного места жительства.
После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела госпитализировали в стационар.
Напомним, ранее двое нетрезвых уроженцев города Прилуки избили полицейского на станции метро "Арсенальная".
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Общество
01.03.2018 17:38