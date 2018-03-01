Албанская полиция нашла 613 кг кокаина в партии бананов из Колумбии

Стоимость наркотика оценивается в 180 млн евро.

Албанская полиция в среду обнаружила 613 кг кокаина, которые были спрятаны контейнере с бананами из Колумбии. Наркотики были спрятаны в двойном дне и расфасованы в 528 пакетов, пишет Reuters.Глава албанской полиции Арди Велиу сообщил, что стоимость наркотика оценивается в 180 млн евро. Контейнер с партией кокаина прибыл в страну 10 дней назад через Италию и Мальту.

Двое подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков уже задержаны, еще один находится в розыске.

Согласно отчетам американского Госдепартамента, Албания уже много лет является важным транзитным пунктом на маршрутах наркотрафика в Европу.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в декабре 2016 года в роSSийском посольстве в Аргентине нашли 12 чемоданов с 389 кг кокаина.