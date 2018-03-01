Андрей Данилко рассказал о необычном разговоре с Ринатом Ахметовым

Украинский артист Андрей Данилко, также известный образом Верки Сердючки рассказал о своей встрече с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Отвечая на вопрос журналистки Алеси Бацман, кого он считает самым ярким украинским олигархом, Данилко ответил: «Из тех, с кем я общался, наверное, Ахметов».

«У меня была такая ситуация – до всех событий еще – мы сидели в какой-то компании в Донецке в его отеле. Мы с ним не были знакомы. Ани Лорак сидела, еще кто-то», – вспоминает Данилко ,в интервью на телеканале «112 Украина».

Артист понял, что олигарх его не узнал без сценического костюма. «Он со всеми общается, а меня как будто нет, но я уже к этому привык», – пояснил Данилко.

Потом Ахметов посмотрел на Данилко сказал: «Это же вы играете Сердючку?».

«Да, я», – ответил он.

«Ой, берегитесь, у вас будут такие большие проблемы. Я вас не узнал, теперь на вас нападут такие большие деньги. Я не знаю, как вы будете с этим справляться», – пошутил Ахметов.

«Но вы же справляетесь, пусть нападут», – ответил Данилко.

Артист добавил, что у него осталось приятное ощущение от этого разговора.