В США арестовали двух выходцев из Чечни по обвинению в контрабанде оружия
Чеченцам может грозить до 20 лет лишения свободы.
В городе Александрия (штат Вирджиния, США) арестовали двух выходцев из Чечни по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег.
Об этом сообщается на сайте Минюста США.
По версии полиции, жители Александрии Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов приобрели более 100 единиц оружия с целью отправки его в Чечню.
"Подозреваемые приобрели более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия, намереваясь отправить его в Чечню без лицензии. Мужчины хотели разобрать оружие и замаскировать его под кухонные принадлежности", - говорится в сообщении.
Сыдыкову и Резванову предъявили обвинения в контрабанде оружия, заговоре о контрабанде товаров из США, мошенничестве и отмывании денег.
Отмечается, что чеченцам может грозить до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в феврале в Одесской области перекрыли канал контрабанды оружия.
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Общество
28.02.2018 11:32