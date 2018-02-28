?В США арестовали двух выходцев из Чечни по обвинению в контрабанде оружия

Чеченцам может грозить до 20 лет лишения свободы.

В городе Александрия (штат Вирджиния, США) арестовали двух выходцев из Чечни по обвинению в международной контрабанде оружия и отмывании денег.

Об этом сообщается на сайте Минюста США .

По версии полиции, жители Александрии Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов приобрели более 100 единиц оружия с целью отправки его в Чечню.

"Подозреваемые приобрели более 100 единиц разобранного огнестрельного оружия, намереваясь отправить его в Чечню без лицензии. Мужчины хотели разобрать оружие и замаскировать его под кухонные принадлежности", - говорится в сообщении.

Сыдыкову и Резванову предъявили обвинения в контрабанде оружия, заговоре о контрабанде товаров из США , мошенничестве и отмывании денег.

Отмечается, что чеченцам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в феврале в Одесской области перекрыли канал контрабанды оружия.