В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 3,5 кг кокаина в чемодане

Мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье, его имя не раскрывается.

В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 3,5 кг кокаина в чемодане
Фото: facebook.com/bullrichpatricia

Полиция Аргентины задержала в аэропорту Буэнос-Айреса "Эсейса" гражданина РоSSии, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина.

Об этом сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич в Фейсбуке.

По ее словам, наркотики были найдены в двойном дне чемодана.

По информации СМИ, мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье. Его имя не раскрывается, но известно, что задержанному россиянину 50 лет. Из Буэнос-Айреса он намеревался вылететь во Франкфурт рейсом Lufthansa.

Буллрич также отметила, что власти страны приняли решение "усилить контроль по всей стране" после обнаружения кокаина в школе при роSSийском посольстве в Аргентине.

Напомним, в феврале в роSSийской школе при посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов, в которых находились 389 кг кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Полиция установила, что в багаже был кокаин, после этого его изъяли, заменили мукой, а чемоданы оснастили датчиками GPS и переправили в РоSSию.

В МИД РФ заявили, что чемоданы принадлежали "закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения". 25 февраля газета The Telegraph рассказала, что экс-глава ФСБ РФ Патрушев причастен к операции по доставке "кокаина" из Аргентины в РФ. В аппарате Совбеза эту информацию опровергли, отметив, что все это чьи-то домыслы.

К расследованию контрабанды наркотиков подключился Уругвай.


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