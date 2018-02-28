В Казани мужчина открыл огонь по людям из окна многоэтажки, погиб сотрудник ОМОН
Преступник задержан. Его подельник - убит.
В Казани вечером во вторник мужчина устроил стрельбу по людям из окна многоэтажки. В результате ранения получили трое человек, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии.
По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один из них участковый, прибывший на вызов, передает Интерфакс.
По информации источника агентства, стрельба произошла в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной.
РИА Новости сообщает, что позже сотрудник ОМОН, раненный в перестрелке, скончался в больнице.
К операции по задержанию подозреваемого задействованы сотрудники полиции и Росгвардии.
Сообщается, что предполагаемый преступник в ходе спеоперации задержан. Его подельник - убит в ходе перестрелки.
Напомним, ранее в феврале полицейский из табельного оружия застрелил мужчину во время ссоры в Донецкой области.
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27.02.2018 17:00