В Казани мужчина открыл огонь по людям из окна многоэтажки, погиб сотрудник ОМОН

Преступник задержан. Его подельник - убит.

В Казани вечером во вторник мужчина устроил стрельбу по людям из окна многоэтажки. В результате ранения получили трое человек, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии.

По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил двоих, один из них участковый, прибывший на вызов, передает Интерфакс.

По информации источника агентства, стрельба произошла в одном из многоэтажных домов на улице Авангардной.

РИА Новости сообщает, что позже сотрудник ОМОН, раненный в перестрелке, скончался в больнице.

К операции по задержанию подозреваемого задействованы сотрудники полиции и Росгвардии.

Сообщается, что предполагаемый преступник в ходе спеоперации задержан. Его подельник - убит в ходе перестрелки.

Напомним, ранее в феврале полицейский из табельного оружия застрелил мужчину во время ссоры в Донецкой области.