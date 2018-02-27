Полиция задержала организатора нарковечеринок по всей Украине

26-летний киевлянин снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества.

В Киеве сотрудники управления противодействия наркопреступности Национальной полиции совместно со Службой безопасности задержали четверых человек, причастных к сбыту наркотиков.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что на выезде из столицы правоохранители остановили автомобиль "Мерседес", в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин.

"Установлено, что ранее судимый 26-летний киевлянин создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет сообщества злоумышленник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества. У правоохранителей есть все основания полагать, что, кроме него, сбытом запрещенных веществ занимались еще двое мужчин, 1994 и в 1986 года рождения, и женщина, 1996 года рождения. У них изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Участники таких вечеринок собирались в центре Киева , после чего их завозили в арендованные для встреч помещения.

По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса.

Напомним, в Черкассах восьмеро парней арендовали по ночам планетарий и употребляли там наркотики.