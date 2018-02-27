В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение

Ожидаются сильные снегопады.

В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение
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Фото: dsns.gov.ua

Жителей Днепропетровской области предупредили о надвигающихся снегопадах и гололедице на период с 27 февраля по 2 марта, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

Во вторник днем ожидается сильный снег, местами сильные снегопады, такой же прогноз в ночь на 28 февраля и в течение дня 1 марта.

"Метели. Снежные сугробы. Усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. На дорогах гололедица. Снижение температуры ночью до 13-18, днем 5-10 мороза", - отмечается в сообщении.

Спасатели просят граждан соблюдать меры личной безопасности и правил дорожного движения. По возможности отказаться от длительного пребывания на улице и поездок автотранспортом. В случае чрезвычайной ситуации обращаться в Службу спасения по телефону "101".

Специалисты предупреждают о том, что сильный ветер и метель могут разрушить рекламные щиты, сломать деревья и повредить электросети. Поэтому просят быть внимательными и не приближаться к домам, рекламным щитам и различным сооружениям.

Напомним, в Одессе из-за похолодания отменили занятия в школах и детсадах.


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