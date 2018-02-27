В Киеве сгорел автомобиль известного адвоката

Двое мужчин бросили под Lexus бутылки с зажигательной смесью и скрылись.

В ночь на 27 февраля в центре Киева во дворе одного из домов на улице Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова) сгорел автомобиль Lexus.

Пресс-служба столичного управления ГосЧС сообщила, что в результате возгорания был поврежден двигатель, капот, лобовое стекло, левое переднее колесо автомобиля. Также частично пострадала краска на расположенном рядом автомобиле Volvo.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Издание "Информатор" утверждает, что возгорание произошло в результате поджога. Якобы двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью.

Горящую машину заметил охранник автостоянки. Он пытался потушить пожар огнетушителем, но это не дало никаких результатов. Мужчина вызвал спасателей и патрульных.

По данным издания, машина принадлежит адвокату Виктору Петруненко. Он в свое время защищал многих известных лиц, в том числе бывшего президента Леонида Кучму, главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца, одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Петруненко утверждает, что поджог его Lexus - это предупреждение. По его словам, таким образом его пытаются запугать. Адвокат намерен просить у правоохранителей выделить ему охрану.