В Мельбурне запретят одноразовый пластик и воздушные шарики
Для определенных публичных событий, где необходим одноразовый пластик, будут сделаны исключения.
Городской совет второго крупнейшего мегаполиса Австралии Мельбурна проголосовал за введение запрета на продажу и использование воздушных шариков и одноразового пластика.
Об этом сообщает телекомпания АВС.
"Важно, что мы не только просим людей не оставлять пластиковые отходы в общественных местах, а также делаем все возможное, чтобы уменьшить использование одноразового пластика", - прокомментировал решение представитель зеленых в горсовете Трент Мак-Карти.
Полный запрет на продажу и использование воздушных шариков и одноразовых пластиковых изделий, таких как пищевые контейнеры и посуда, вступит в силу через два года. В течение этого времени будет введен ряд ограничительных мер, которые постепенно будут ужесточаться.
В городском совете также заявили, что будут сделаны исключения для определенных публичных событий, где необходим одноразовый пластик.
Напомним, на прошлой неделе в Румынии верхняя палата парламента одобрила запрет на пластиковые пакеты с ручками.
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27.02.2018 08:28