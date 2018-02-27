В Мельбурне запретят одноразовый пластик и воздушные шарики

Для определенных публичных событий, где необходим одноразовый пластик, будут сделаны исключения.

?В Мельбурне запретят одноразовый пластик и воздушные шарики
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Городской совет второго крупнейшего мегаполиса Австралии Мельбурна проголосовал за введение запрета на продажу и использование воздушных шариков и одноразового пластика.

Об этом сообщает телекомпания АВС.

"Важно, что мы не только просим людей не оставлять пластиковые отходы в общественных местах, а также делаем все возможное, чтобы уменьшить использование одноразового пластика", - прокомментировал решение представитель зеленых в горсовете Трент Мак-Карти.

Полный запрет на продажу и использование воздушных шариков и одноразовых пластиковых изделий, таких как пищевые контейнеры и посуда, вступит в силу через два года. В течение этого времени будет введен ряд ограничительных мер, которые постепенно будут ужесточаться.

В городском совете также заявили, что будут сделаны исключения для определенных публичных событий, где необходим одноразовый пластик.

Напомним, на прошлой неделе в Румынии верхняя палата парламента одобрила запрет на пластиковые пакеты с ручками.


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