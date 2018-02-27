Трансгендер впервые подписал контракт с армией США

Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.

Трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США .

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова представителя пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна.

"Пентагон подтверждает, что по состоянию на 23 февраля один трансгендер подписал контракт на службу в вооруженных силах США ", - сказал Истберн.

Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.