Трансгендер впервые подписал контракт с армией США
Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.
Трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова представителя пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна.
"Пентагон подтверждает, что по состоянию на 23 февраля один трансгендер подписал контракт на службу в вооруженных силах США", - сказал Истберн.
Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.
Напомним, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете трансгендерам служить в армии. При этом он ссылался на то, что американская армия должна сосредоточиться на "решающей и подавляющей победе" и не может быть обременена "огромными медицинскими издержками и другими помехами, которые появятся, если трансгендеров будут принимать в армию". Однако уже в декабре суд отменил запрет Трампа на службу в армии для трансгендеров.
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