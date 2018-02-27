Трансгендер впервые подписал контракт с армией США

Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.

Трансгендер впервые подписал контракт с армией США
Американские солдаты
Фото: www.kursiv.kz

Трансгендер впервые подписал официальный контракт с армией США.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова представителя пресс-службы Пентагона Дэвида Истберна.

"Пентагон подтверждает, что по состоянию на 23 февраля один трансгендер подписал контракт на службу в вооруженных силах США", - сказал Истберн.

Точное число трансгендерных людей, служащих в американской армии, неизвестно.

Напомним, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете трансгендерам служить в армии. При этом он ссылался на то, что американская армия должна сосредоточиться на "решающей и подавляющей победе" и не может быть обременена "огромными медицинскими издержками и другими помехами, которые появятся, если трансгендеров будут принимать в армию". Однако уже в декабре суд отменил запрет Трампа на службу в армии для трансгендеров.


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