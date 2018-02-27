30 человек погибли из-за землетрясения в Папуа - Новой Гвинее

Магнитуда землетрясения - 7,5.

30 человек погибли из-за землетрясения в Папуа - Новой Гвинее
Фото: urdupoint.com

В результате землетрясения в Папуа - Новой Гвинее погибли 30 человек, пострадали еще 300.

Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает австралийское издание SBS.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 90 км к югу от острова Поргера. После него были два сильных афтершока. В результате большинство телефонных линий перестали работать. Кроме того, повреждения получили дома. Также сообщается о сходе селей и провале грунта.

В регионе, где произошло землетрясение, находятся нефтяные и газовые предприятия. Как сообщили в компании ExxonMobil, поврежденным оказалось здание на одной из точек кондиционирования газа. Представитель компании отметил, что персонал не пострадал, а некоторые сотрудники были эвакуированы.

Австралийская компания Oil Search заявила, что прекратила свою деятельность на территории Папуа - Новой Гвинеи на время землетрясения. В компании отметили, что ее персонал не пострадал.


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