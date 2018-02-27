Криминального авторитета по прозвищу "Лёра Сумской" полиция задержала в Хмельницкой области

Вор в законе собрался "вершить праведный суд" в исправительном учреждении.

Полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Лёра Сумской" в Хмельницкой области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, в котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке "Лёра Сумской", - написал Аброськин в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

По словам первого замглавы Нацполиции, криминальный авторитет направлялся в исправительное учреждение на территории области, чтобы "вершить праведный суд", но был задержан правоохранителями.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Напомним, накануне Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания роSSийского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан. Преступника задержали в Вышгороде под Киевом.


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