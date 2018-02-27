Криминального авторитета по прозвищу "Лёра Сумской" полиция задержала в Хмельницкой области
Вор в законе собрался "вершить праведный суд" в исправительном учреждении.
Полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Лёра Сумской" в Хмельницкой области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Сегодня в Хмельницкой области во время проведения розыскных мероприятий на наличие оружия было проверено авто, в котором с местным преступным криминальным авторитетом двигался "вор в законе" по кличке "Лёра Сумской", - написал Аброськин в фейсбуке.
По словам первого замглавы Нацполиции, криминальный авторитет направлялся в исправительное учреждение на территории области, чтобы "вершить праведный суд", но был задержан правоохранителями.
Напомним, накануне Министерство внутренних дел опубликовало видео задержания роSSийского криминального авторитета Заура Домбаева, известного по прозвищу Хасан. Преступника задержали в Вышгороде под Киевом.
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