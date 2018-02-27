Трое неизвестных похитили 4 млн гривен из автомобиля на АЗС в Соломенском районе

Грабители уехали с места происшествия на внедорожнике "Порше Кайен".

В понедельник вечером трое неизвестных похитили из автомобиля киевлянина на одной из АЗС по ул. Большой Кольцевой 4 млн гривен.

По данным полиции Киева , грабители уехали с места происшествия на внедорожнике "Порше Кайен".

Со слов 24-летнего пострадавшего правоохранители установили, что припарковав "БМВ" на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на "Порше Кайен".

Фото: Полиция Киева

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киева