Трое неизвестных похитили 4 млн гривен из автомобиля на АЗС в Соломенском районе

Грабители уехали с места происшествия на внедорожнике "Порше Кайен".

В понедельник вечером трое неизвестных похитили из автомобиля киевлянина на одной из АЗС по ул. Большой Кольцевой 4 млн гривен.

По данным полиции Киева, грабители уехали с места происшествия на внедорожнике "Порше Кайен".

Со слов 24-летнего пострадавшего правоохранители установили, что припарковав "БМВ" на территории АЗС, парень пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку с деньгами. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на "Порше Кайен".

Фото: Полиция Киева

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Киева

Напомним, ранее в феврале в Киеве вымогатели похитили бизнесмена ради выкупа $500 тысяч. Предпринимателя держали в заложниках около 10 дней.


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