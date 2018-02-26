Мать на полтора месяца оставила свою 9-летнюю дочь в киевском хостеле

Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее.

Мать на полтора месяца оставила свою 9-летнюю дочь в киевском хостеле

В одном из киевских хостелов полтора месяца жила без родителей 9-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, мать вместе с дочерью приехали из Алчевска и в начале 2018 года поселились в хостеле. Спустя некоторое время персонал заведения заметил, что мать перестала появляться и решили позвонить полицейским. Все это время девочка жила в комнате с незнакомыми постояльцами, которые кормили ее.

Мать удалось вскоре разыскать. Работники ювенальной превенции нашли женщину на железнодорожном вокзале. Она занималась бродяжничеством и попрошайничеством и находилась в нетрезвом состоянии.

Женщина заявила правоохранителям, что внезапно заболела, и ее забрала скорая. Якобы все это время 36-летняя женщина находилась на лечении, а потому не могла уделить внимание ребенку. Эти сведения пока проверяются.

Девочку направили на обследование в местную больницу. В отношении матери начато уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.


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