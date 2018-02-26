Во Львовской области мужчина украл с фермы корм для кролей на 80 тыс. гривен

Полиция проводит расследование.

Во Львовской области мужчина украл с фермы корм для кролей на 80 тыс. гривен
кролики

Во Львовской области мужчина, работавший на местной ферме, украл оттуда корм для кролей на сумму более 80 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

"В Золочевский отдел полиции 23 февраля обратился 36-летний львовянин. Мужчина сообщил, что с его фермы, которая находится в одном из сел района, исчезли зерновые корма для кроликов. Ориентировочная стоимость похищенного - около 81 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По мнению заявителя, к краже причастен 22-летний местный житель, который работал у него на ферме

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, житель Харьковской области хранил дома 25 кг конопли "для кроликов".


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