На курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристов

Двух задержанных оштрафовали, остальным предъявили обвинения в работе без соответствующей визы.

На курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристов
Фото: скриншот видео

Десять роSSийских граждан задержаны полицией Таиланда в одном из отелей на курорте Паттайя за проведение секс-тренинга для туристов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местный портал The Nation.

Как пишет издание, полиция прибыла в отель поздно вечером в воскресенье и обнаружила там 43 роSSийских туриста обоих полов, ожидающих секс-тренинга.

Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 36 тыс. рублей) за участие в тренинге. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат.

Полиция допросила всех присутствующих и отпустила без штрафов.

Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Один из них оштрафован за слишком долгое пребывание в стране, трое - за незаконный въезд. Остальным предъявлены обвинения в работе без соответствующей визы.

Отметим, что среди задержанных - секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич), которые недавно стали известны в связи с расследованием роSSийского оппозиционнера Алексея Навального о "неформальных переговорах" миллиардера Олега Дерипаски и зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько


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