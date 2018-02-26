На курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристов
Двух задержанных оштрафовали, остальным предъявили обвинения в работе без соответствующей визы.
Десять роSSийских граждан задержаны полицией Таиланда в одном из отелей на курорте Паттайя за проведение секс-тренинга для туристов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местный портал The Nation.
Как пишет издание, полиция прибыла в отель поздно вечером в воскресенье и обнаружила там 43 роSSийских туриста обоих полов, ожидающих секс-тренинга.
Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 36 тыс. рублей) за участие в тренинге. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат.
Полиция допросила всех присутствующих и отпустила без штрафов.
Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Один из них оштрафован за слишком долгое пребывание в стране, трое - за незаконный въезд. Остальным предъявлены обвинения в работе без соответствующей визы.
Отметим, что среди задержанных - секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич), которые недавно стали известны в связи с расследованием роSSийского оппозиционнера Алексея Навального о "неформальных переговорах" миллиардера Олега Дерипаски и зампредседателя правительства РФ Сергея Приходько
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26.02.2018 06:10