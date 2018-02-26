В результате взрыва в британском Лестере погибли 4 человека

Еще четверо людей ранены.

В результате взрыва в британском Лестере погибли 4 человека
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Фото: lenta.ru

В Великобритании в результате взрыва в городе Лестер 25 февраля погибли четыре человека.

Об этом сообщается на сайте полиции графства Лестершир.

Отмечается, что взрыв и пожар произошли в здании на Хинкли-роуд.

"На данный момент есть четыре подтвержденных случая смерти, и несколько человек все еще находятся в больнице... Мы считаем, что могут быть еще пострадавшие, поэтому поиск возможных жертв продолжается", - сообщили полицейские.

Также сообщается, что в тяжелом состоянии в больницах находятся еще четыре человека.

Предполагается, что расследование инцидента начнется после того, как место взрыва будет считаться безопасным. На данный момент взрыв не квалифицируется как теракт.

Напомним, ранее в результате взрыва на борту туристического парома в Мексике пострадали 25 человек.


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