В результате взрыва в британском Лестере погибли 4 человека
Еще четверо людей ранены.
В Великобритании в результате взрыва в городе Лестер 25 февраля погибли четыре человека.
Об этом сообщается на сайте полиции графства Лестершир.
Отмечается, что взрыв и пожар произошли в здании на Хинкли-роуд.
"На данный момент есть четыре подтвержденных случая смерти, и несколько человек все еще находятся в больнице... Мы считаем, что могут быть еще пострадавшие, поэтому поиск возможных жертв продолжается", - сообщили полицейские.
Также сообщается, что в тяжелом состоянии в больницах находятся еще четыре человека.
Предполагается, что расследование инцидента начнется после того, как место взрыва будет считаться безопасным. На данный момент взрыв не квалифицируется как теракт.
Напомним, ранее в результате взрыва на борту туристического парома в Мексике пострадали 25 человек.
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