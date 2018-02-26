Рембригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове

Подключение жилых домов ожидается в течение дня.

?Рембригады восстановили теплоснабжение детсадов, школ и больниц в Харькове
Фото: cit.ua

Коммунальные службы Харькова по состоянию на утро 26 февраля возобновили теплоснабжение всех учебных и медицинских учреждений, а подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение дня.

Об этом сообщил первый заммэра города Игорь Терехов, передает "Радио Свобода".

"На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом - это детские сады, школы, больница. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы ее будем использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель", - сказал он.

Жилые дома будут подключаться к теплоснабжению после выполнения необходимых регламентных работ, так называемого "развоздушивания". По словам Терехова, это произойдет в течение дня.

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Харькове произошла авария на теплотрассе. В результате была прекращена подача тепла и горячей воды в более чем 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах города.

Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля. На время восстановления теплоснабжения для обогрева медицинских учреждений и детского дома в городе используют воздушные тепловые пушки.


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