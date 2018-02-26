На металлургическом заводе в Эстонии погиб рабочий из Украины

На предприятии в городе Тюри произошел несчастный случай.

На металлургическом заводе в Эстонии погиб рабочий из Украины
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Фото: manipulyator99.ru

В Эстонии на металлургическом предприятии в городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает местная газета Postimees.

"Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли врачи и спасатели, но спасти жизнь мужчины не удалось.

Точную причину смерти назовут после проведения экспертизы. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан отметила, что онований полагать, что смерть наступила в результате преступления, нет.

Напомним, в декабре на Стрыйском вагоноремонтном заводе в результате взрыва погиб рабочий.


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