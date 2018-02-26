На металлургическом заводе в Эстонии погиб рабочий из Украины
На предприятии в городе Тюри произошел несчастный случай.
В Эстонии на металлургическом предприятии в городе Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает местная газета Postimees.
"Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли врачи и спасатели, но спасти жизнь мужчины не удалось.
Точную причину смерти назовут после проведения экспертизы. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан отметила, что онований полагать, что смерть наступила в результате преступления, нет.
Напомним, в декабре на Стрыйском вагоноремонтном заводе в результате взрыва погиб рабочий.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
26.02.2018 05:10