На американский штат Кентукки обрушился мощный шторм с торнадо

Два человека погибли, повреждены дома и линии электропередач.

В воскресенье, 25 февраля, на юге американского штата Кентукки в результате шторма погибли два человека, сообщает телеканал WKRN.

Одна женщина погибла под завалами собственного дома, который обрушился из-за сильного ветра, а второй жертвой стихии стал автомобилист, машину которого смыло потоком воды.

Фото: wkrn.com Фото: wkrn.com Фото: wkrn.com Фото: wkrn.com Фото: wkrn.com Фото: wkrn.com

В некоторых районах штата шторм сопровождался торнадо, в результате чего в Мюррее были повреждены крыши и линии электропередач. Также разрушения были зафиксированы в городах Хопкинсвилль и Боулинг-Грин.

Кроме этого, в некоторых районах Кентукки объявлено экстренное предупреждение. Стихия оставила без электричества одно из поселений штата.