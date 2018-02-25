На американский штат Кентукки обрушился мощный шторм с торнадо
Два человека погибли, повреждены дома и линии электропередач.
В воскресенье, 25 февраля, на юге американского штата Кентукки в результате шторма погибли два человека, сообщает телеканал WKRN.
Одна женщина погибла под завалами собственного дома, который обрушился из-за сильного ветра, а второй жертвой стихии стал автомобилист, машину которого смыло потоком воды.
В некоторых районах штата шторм сопровождался торнадо, в результате чего в Мюррее были повреждены крыши и линии электропередач. Также разрушения были зафиксированы в городах Хопкинсвилль и Боулинг-Грин.
Кроме этого, в некоторых районах Кентукки объявлено экстренное предупреждение. Стихия оставила без электричества одно из поселений штата.
Напомним, ранее шторм обесточил 1,5 млн домов и предприятий в США.
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