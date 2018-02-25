50 рыбаков спасатели сняли с дрейфующей льдины в Полтавской области

Льдина находилась в двух километрах от берега.

В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины в акватории Каменского водохранилища 50 рыбаков. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.Событие произошло накануне. К спасателям поступила информация, что возле с. Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Каменского водохранилища на расстоянии около 2 км от берега на дрейфующей льдине находится 50 рыбаков.

Восемь работников ГосЧС в течение часа спасали их на двух лодках. Состояние рыбаков медики оценили как удовлетворительное.

"Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Заметим, с начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах страны.

Напомним, ранее в Винницкой области утонули двое рыбаков и человек, который бросился их спасать.