50 рыбаков спасатели сняли с дрейфующей льдины в Полтавской области

Льдина находилась в двух километрах от берега.

50 рыбаков спасатели сняли с дрейфующей льдины в Полтавской области
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины в акватории Каменского водохранилища 50 рыбаков. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.Событие произошло накануне. К спасателям поступила информация, что возле с. Приднепрянское Кобеляцкого района в акватории Каменского водохранилища на расстоянии около 2 км от берега на дрейфующей льдине находится 50 рыбаков.

Восемь работников ГосЧС в течение часа спасали их на двух лодках. Состояние рыбаков медики оценили как удовлетворительное.

"Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Заметим, с начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах страны.

Напомним, ранее в Винницкой области утонули двое рыбаков и человек, который бросился их спасать.


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