Памятник на могиле Леси Украинки в Киеве осквернили накануне дня ее рождения

С монумента украли бронзовые гирлянды.

В Киеве вандалы осквернили памятник на могиле поэтессы Леси Украинки: с монумента украли бронзовые гирлянды. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.

Фото: Михайло СидоржевськийFacebook

"25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", - написал Сидоржевский.

Расследованием инцидента уже занимается полиция. Восстановить памятник поручено Министерству культуры.

Напомним, ранее в Стрые поймали вандалов, похитивших голову памятника Шевченко.