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2018-02-25
Памятник на могиле Леси Украинки в Киеве осквернили накануне дня ее рождения
С монумента украли бронзовые гирлянды.
В Киеве вандалы осквернили памятник на могиле поэтессы Леси Украинки: с монумента украли бронзовые гирлянды. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в Facebook.
Фото: Михайло СидоржевськийFacebook
Расследованием инцидента уже занимается полиция. Восстановить памятник поручено Министерству культуры.
Напомним, ранее в Стрые поймали вандалов, похитивших голову памятника Шевченко.
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