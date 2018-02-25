Певец Melovin представит Украину на Евровидении-2018

Конкурс пройдет в начале мая в Лиссабоне.

Певец Melovin представит Украину на песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Лиссабоне 8-12 мая.

Жюри национального отбора, в которое вошли саунд-продюсер Евгений Филатов, Джамала (победитель Евровидения-2016) и Андрей Данилко (второе место на Евровидении-2007), больше всего баллов дало певице Tayanna (Татьяна Решетняк). Но зрители выбрали победителем Melovin (Константин Бочаров, победитель шестого сезона шоу "X-фактор"), и по сумме баллов он одержал победу в национальном отборе.

Оценки жюри: 1 балл - Vilna (Ирина Василенко), 2 балла - группа The Erised, 3 балла - группа Kadnay, 4 балла - Laud (Влад Каращук), 5 баллов - Melovin (Константин Бочаров), 6 баллов - Tayanna (Татьяна Решетняк).

Оценки зрителей: 1 балл - The Erised, 2 балла - Laud, 3 балла - Vilna, 4 балла - Tayanna, 5 баллов - Kadnay, 6 баллов - Melovin.

Напомним, украинские исполнители приняли участие в 14 конкурсах Евровидение в период с 2003 до 2017 года (конкурс 2015 года Украина пропустила из-за тяжелой финансовой ситуации). Лучший результат продемонстрировали Руслана с песней Wild Dances, которая победила в 2004 году, и Джамала с песней "1944" в 2016-м. Дважды украинцы занимали второе место - в 2007 году это сделала Верка Сердючка (Андрей Данилко), в 2008 - Ани Лорак. В 2013 году третье место на конкурсе заняла Злата Огневич.

Самое низкое место в 2017 году занял O.Torvald, ставший только 23-м.


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