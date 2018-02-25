Умерла известная британская актриса Эмма Чемберс
Украинскому зрителю она известна по роли в "Ноттинг Хилл"
В среду, 21 февраля, в возрасте 53 лет умерла английская актриса Эмма Чемберс, наиболее известная по роли Элис Хортон в британском ситкоме "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в романтической комедии "Ноттинг Хилл", где ее партнерами были Джулия Робертс и Хью Грант.
Агент актрисы сообщил, что она умерла естественной смертью, пишет The Guardian.
"Мы с грустью сообщаем о безвременной кончине известной актрисы Эммы Чемберс. На протяжении многих лет Эмма создала большое количество персонажей и проделала огромную работу. Она приносила смех и радость многим, ее будет очень не хватать", - говорится в заявлении.
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Общество
25.02.2018 04:35