В Харькове второй раз за три дня произошел прорыв на тепломагистрали

В четверг авария произошла в другом районе города.

Вечером 24 февраля в Харькове в результате аварии на магистральной сети КП "Харьковские тепловые сети" без горячей воды и отопления остались жители Индустриального района. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель главы местной администрации Дмитрий Жуков.

По словам Жукова, авария произошла в районе завода ХАРП. Он заверил, что рабочие будут стараться ликвидировать последствия ЧП до ночи. Замглавы района также сообщил, что летом на этом участке проходили испытания большим давлением, которые не выявили никаких проблем.

В пресс-службе "ХТС" местному изданию NewsRoom не смогли ничего сказать ни о масштабах аварии, ни о сроках ее ликвидации и пообещали прокомментировать произошедшее в понедельник.

При этом Жуков сообщил, что дефектный участок отключили и коммунальщики начинают включать отопление.

Напомним, что утром 22 февраля в Харькове произошел прорыв магистральной теплосети, в результате которого без тепла остались более 300 домов в Шевченовском и Киевском районах. К утру 23 февраля аварию удалось ликвидировать.