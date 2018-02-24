?В Сумах из-за гриппа объявили карантин

Школы будут закрыты до 3 марта.

В школах города Сумы с понедельника, 26 февраля, вводят карантин в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Сумского горсовета.

"Комиссия решила ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учреждений, проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Также в горсовете распорядились ввести "масочный" режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.

На этой неделе в Сумах зарегистрировано 2970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди больных - 64% детей до 18 лет. На сегодняшний день в стационаре на лечении находятся 148 больных гриппом детей.

По состоянию на 23 февраля в Сумах не работали 11 школ, в некоторых школах приняли карантинные меры в отношении отдельных классов.

Напомним, в 2018 году на карантин из-за гриппа и ОРВИ уже закрывали школы в Киеве, Виннице, Запорожье, Ровно, Николаеве, Житомире, Тернополе, Мариуполе и в Днепропетровской области.