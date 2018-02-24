Во Львове пьяный сотрудник "Муниципальной охраны" устроил драку в маршрутке и угрожал оружием

Ссора завязалась потому, что пассажир не захотел подержать сумку инспектора.

?Во Львове пьяный сотрудник "Муниципальной охраны" устроил драку в маршрутке и угрожал оружием
Оружие, которое изъяли у сотрудника "Муниципальной охраны"
Фото: Патрульная полиция Львова

В пятницу, 23 февраля, во Львове работник "Муниципальной охраны" устроил драку в маршрутке и угрожал пассажиру оружием, требуя, чтобы тот подержал его сумку, сообщает ZAXID.NET.

Пассажиры вызвали полицию. При поверхностной проверке у мужчины обнаружили предмет, похожий на газовый пистолет и четыри патрона к нему. На место вызвали следователей.

Сотрудник "Муниципальной охраны" находился в нетрезвом состоянии. Между ним и 19-летним пассажиром возник конфликт, в ходе которого он ударил парня в лицо и угрожал предметом, похожим на пистолет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК (хулиганство).

В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что работнику 32 года, его отстранили от работы.

"В этот день он не был на работе. Он отстранен от работы, продолжается служебное расследование по этому факту", - сообщили в ЛКП "Муниципальная охрана".

Отметим, что при исполнении служебных обязанностей работники "Муниципальной охраны" не используют табельного оружия. Они могут иметь при себе только дубинки и газовые баллончики. Пистолет, который имел при себе человек, был не служебным.

Напомним, ранее львовянка закрыла грабителей в подвале до приезда полиции.


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