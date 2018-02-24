В Польше задержали 44-летнего украинца, которого за киберпреступления разыскивал Интерпол

Его собираются экстрадировать в США, где ему грозит 30 лет тюрьмы.

В Польше задержали 44-летнего украинца, которого за киберпреступления разыскивал Интерпол
Задержание украинца, которого подозревают в киберпреступлениях
Фото: rmf24.pl

Работники Центрального следственного бюро Польши, которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает RMF24.

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов", - сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. В отношении него был выдан международный ордер на арест.

Работники польского Центрального следственного бюро разыскали мужчину в городе Бельско-Бяла, где и задержали.

Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в США.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили хакеров, атаковавших объекты критической инфраструктуры.


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