В Польше задержали 44-летнего украинца, которого за киберпреступления разыскивал Интерпол

Его собираются экстрадировать в США, где ему грозит 30 лет тюрьмы.

Задержание украинца, которого подозревают в киберпреступлениях

Работники Центрального следственного бюро Польши , которые отвечают за борьбу с киберпреступностью, при сотрудничестве с ФБР задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в распространении вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает RMF24.

"Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занимается распространением вредоносных программ и хакерскими атаками. Программы отслеживали, а затем фильтровали данные кредитных карт. Ущерб, нанесенный деятельностью преступной группы, достигает нескольких сотен миллионов долларов", - сообщили в Центральном следственном бюро Польши .

Мужчина находился в базе данных розыска Интерпола. В отношении него был выдан международный ордер на арест.

Работники польского Центрального следственного бюро разыскали мужчину в городе Бельско-Бяла, где и задержали.

Хакеру грозит до 30 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом в ожидании решения об экстрадиции в США .

Напомним, ранее в Днепре разоблачили хакеров, атаковавших объекты критической инфраструктуры.