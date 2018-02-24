Убийство 29-летний украинки в Хургаде мог совершить квартирный вор

Девушка вернулась с работы раньше и застала преступника дома.

Полиция Египта задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 29-летней украинки, которая жила в Хургаде. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, полиции удалось раскрыть убийство украинки в Египте, которое произошло 21 февраля, и задержать убийцу.

Преступником оказался человек, который хотел ограбить квартиру и надеялся, что в доме хозяев нет и вернутся они не скоро, - отметил источник.

Однако, как выяснила полиция, девушка вернулась с работы раньше и застала преступника дома. Мужчина нанес украинцы 13 ударов ножом в живот.

В то же время второй секретарь Посольства Украины в Египте Андрей Гутовский сообщил журналистам, что полиция рассматривает более 20 версий произошедшего.

Родом погибшая девушка была из Нежина. В Египет она переехала три года назад. Работала в гостинице, вскоре ее должны были повысить.

Напомним, ранее в итальянском Неаполе нашли мертвой украинку - 30-летнюю Оксану Яцкив.