В Польше полицейские открыли огонь по пьяным украинским заробитчанам
Трое мужчин получили ранения ног и были госпитализированы.
В польском городе Згеж местные полицейские открыли огонь по группе украинцев, которые распивали спиртные напитки.
Об этом сообщает местное издание Dziennik Lodzki.
Отмечается, что в ночь на 23 февраля правоохранители, которые патрулировали город, заметили группу людей, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские решили проверить их документы.
В ответ неизвестные мужчины начали вести себя еще более агрессивно, а в стражей порядка полетели камни и тротуарная плитка.
После этого один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда этого оказалось недостаточно, правоохранители несколько раз выстрелили в сторону нападавших. Трое из них получили ранения ног и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
Также травму головы получил один полицейский.
Сообщается, что мужчины оказались работниками из Украины и Грузии.
Напомним, с января в Польше вступили в силу новые правила трудоустройства иностранцев.
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23.02.2018 13:32