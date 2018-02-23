В Польше полицейские открыли огонь по пьяным украинским заробитчанам

Трое мужчин получили ранения ног и были госпитализированы.

В Польше полицейские открыли огонь по пьяным украинским заробитчанам
Фото: dzienniklodzki.pl

В польском городе Згеж местные полицейские открыли огонь по группе украинцев, которые распивали спиртные напитки.

Об этом сообщает местное издание Dziennik Lodzki.

Отмечается, что в ночь на 23 февраля правоохранители, которые патрулировали город, заметили группу людей, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские решили проверить их документы.

В ответ неизвестные мужчины начали вести себя еще более агрессивно, а в стражей порядка полетели камни и тротуарная плитка.

После этого один из полицейских произвел предупредительный выстрел в воздух. Когда этого оказалось недостаточно, правоохранители несколько раз выстрелили в сторону нападавших. Трое из них получили ранения ног и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Фото: dzienniklodzki.pl

Также травму головы получил один полицейский.

Сообщается, что мужчины оказались работниками из Украины и Грузии.

Напомним, с января в Польше вступили в силу новые правила трудоустройства иностранцев.


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