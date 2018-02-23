Житель Славянска, оправданный судом по делу об избиении, задержан за умышленное убийство

В настоящее время подозреваемый арестован.

В Донецкой области арестован 33-летний житель города Славянск подозреваемый в умышленном убийстве, которого три месяца назад суд оправдал как невиновного в тяжком преступлении.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры в Фейсбуке.

Славянская местная прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему неоднократно судимому жителю Славянска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство).

"Установлено, что 22 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из развлекательных заведений, подозреваемый спровоцировал ссору с малознакомым мужчиной. В дальнейшем он нанес оппоненту удары ножом по различным частям тела, от которых тот скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый арестован, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении этого же мужчины также рассматривается апелляционная жалоба прокуратуры на оправдательный приговор по делу о другом преступлении. В октябре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с мужчиной и жестоко избил его, нанеся пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа и другие травмы.

Прокуратура считает, что во время досудебного расследования по ч.1 ст.121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) было получено достаточно доказательств вины подозреваемого и он был отправлен под стражу. Однако, Славянский горрайонный суд изменил меру пресечения на домашний арест, а в ноябре 2017 - оправдал за недоказанностью виновности в совершении указанного преступления.

"Прокуратура категорически не согласилась с оправдательным приговором и оспаривает его в апелляционной инстанции", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке Донецкой области.