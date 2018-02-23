В Хургаде найдена мертвой 27-летняя украинка

Женщина работала в одном из местных отелей.

В Египте 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку.

Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич, передает "112.ua".

"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны", - сообщил Кирилич.

По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из местных отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело обнаружил сожитель по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов ножом.

Расследование ведет местная полиция.

Напомним, в итальянском Неаполе 31 января была найдена мертвой гражданка Украины, 30-летняя Оксана Яцкив.