В Хургаде найдена мертвой 27-летняя украинка
Женщина работала в одном из местных отелей.
В Египте 22 февраля в съемной квартире нашли мертвой 27-летнюю украинку.
Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения ГКС Василий Кирилич, передает "112.ua".
"Посольство Украины в Египте сообщило, что 21 февраля в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны", - сообщил Кирилич.
По информации местного издания Vetogate, девушка работала в одном из местных отелей в отделе по работе с гостями. Ее тело обнаружил сожитель по возвращению домой с работы. Девушке нанесли около 10 ударов ножом.
Расследование ведет местная полиция.
Напомним, в итальянском Неаполе 31 января была найдена мертвой гражданка Украины, 30-летняя Оксана Яцкив.
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Общество
23.02.2018 13:32