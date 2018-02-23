Киевлянке грозит 5 лет тюрьмы за похищение ребенка из садика на Оболони
Экспертиза признала подозреваемую вменяемой.
Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт отношении 20-летней жительницы Киева, похитившей двухмесячного ребенка на Оболони.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.
В октябре прошлого года девушкапохитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которого оставил без присмотра отец.
На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и полиции злоумышленницу задержали в селе Новоселки Вышгородского района, а младенца вернули родителям.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст.146 УК Украины. В ходе следствия она полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдать за своего.
Экспертиза признала подозреваемую вменяемой. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 20 октября на киевской Оболони отец пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
20-летнюю похитительницу задержали на территории лесопилки возле Вышгорода. Суд отправил ее под домашний арест.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
23.02.2018 09:58