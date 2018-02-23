Украинский актер Анатолий Решетников умер в 94-летнем возрасте

Он жил в Доме ветеранов сцены под Киевом.

В Доме ветеранов сцены под Киевом скончался актер, народный артист Украины Анатолий Решетников, передает 112 Украина.

Отмечается, что о смерти актера сообщил журналист Олег Вергелис.

"Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в "Чайке", запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки", - написал Вергелис в Facebook

По словам журналиста, актер жил в Доме ветеранов сцены под Киевом , там и умер.

Анатолий Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве . В 1948 году окончил Киевский театральный институт. Сразу после окончания обучения начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Член Национального союза театральных деятелей Украины. Играл в спектаклях: "Каминный хозяин", "В пуще", "Дядя Ваня", "Варшавская мелодия" и прочее.

Снялся во многих фильмах и телеспектаклях. Играл Путяка в ленте "Огненный мост" (1958, т/ф), Мартина во "Вдали от Родины" (1960), читал дикторский текст в телефильме "Наталья Ужвий" (1960) и т.д.