Киевские водолазы приостановили поиски в Днепре тело прыгнувшей с моста студентки

Решение принято из-за ухудшения погодных условий.

Спасатели прекратили поиски тела студентки НМУ им. Богомольца Мукаддас Насырлаевой, которая 30 января прыгнула с моста Патона в Киеве .

Пресс-служба ГосЧС сообщает, что соответствующее решение было принято из-за ухудшения погодных условий.

"С понижением температуры окружающей среды, началом ледохода на реке Днепр, обледенением легочных автоматов на водолазном снаряжении создается угроза жизни и здоровью водолаза-спасателя, поэтому проведение поисково-водолазных работ девушки, которая прыгнула с моста Патона, приостановлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с возвращением плюсовой температуры проведение поисковых работ на поверхности акватории р. Днепр планируется продолжить.

С начала поисковых работ 17 февраля водолазами обследовано 316,7 га акватории реки Днепр.

Как сообщалось, смерть студентки киевского вуза расследуют как доведение до самоубийства.