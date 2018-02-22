Киевские водолазы приостановили поиски в Днепре тело прыгнувшей с моста студентки
Решение принято из-за ухудшения погодных условий.
Спасатели прекратили поиски тела студентки НМУ им. Богомольца Мукаддас Насырлаевой, которая 30 января прыгнула с моста Патона в Киеве.
Пресс-служба ГосЧС сообщает, что соответствующее решение было принято из-за ухудшения погодных условий.
"С понижением температуры окружающей среды, началом ледохода на реке Днепр, обледенением легочных автоматов на водолазном снаряжении создается угроза жизни и здоровью водолаза-спасателя, поэтому проведение поисково-водолазных работ девушки, которая прыгнула с моста Патона, приостановлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с возвращением плюсовой температуры проведение поисковых работ на поверхности акватории р. Днепр планируется продолжить.
С начала поисковых работ 17 февраля водолазами обследовано 316,7 га акватории реки Днепр.
Как сообщалось, смерть студентки киевского вуза расследуют как доведение до самоубийства.
Установлено, что 30 января студентка вуза, гражданка Туркменистана, покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве из-за истечения срока визы.
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