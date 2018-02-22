Киевлянин получил пожизненный срок за убийство гражданки США

Также была ранена мать погибшей.

Киевлянин получил пожизненный срок за убийство гражданки США
Фото: tsn.ua

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы 37-летнего мужчину, который летом 2017 года убил гражданку США, а ее матери нанес тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Фейсбуке.

"В июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом зашел к соседке. В коридоре он без каких-либо причин внезапно ударил 66-летнюю женщину в лицо. После чего, достав из сумки нож, начал наносить женщине хаотические удары. Дочь потерпевшей, 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью", - напомнили обстоятельства совершенного преступления в прокуратуре.

Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, пожилая женщина получила 16 ножевых ранений в шею, грудь, живот и плечи, ее дочь - восемь ранений, в том числе в грудную клетку и живот с повреждением внутренних органов.

"Стороной обвинения на судебном заседании полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых ему преступлениях. По результатам судебного рассмотрения коллегией судей 20.02.2018 вынесен обвинительный приговор, по которому киевлянин признан виновным по п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена судом без изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полицейские раскрыли жестокое убийство семьи из трех человек в Донецкой области.


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