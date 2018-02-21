Руководство университета Богомольца хотело провести тестирование студентов самостоятельно, - новоназначенный и.о. ректора

Несколько десятков студентов и охрана административного корпуса университета не пускает в здание новоназначенного и.о. ректора

Вместо того, чтобы составить договор з Центром тестирования Минздрава на проведение лицинзированного экзамена «Шаг», руководство Национального медицинского университета имени Богомольца хотело передать функцию проведения тестирования самому университету. Об этом сообщил и.о. ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Михаил Захараш в комментарии LB.ua.

«Я сам видел несколько писем-обращений с подписью замминистра здравоохранения c просьбой принять решение о договорных отношениях, как это делают все университеты. Потом, насколько я знаю, ходил кто-то из проректоров, пытался убедить, что не нужно никаких договоров, мы и сами это можем сделать (провести тестирование, - LB.ua). Дождались 20 февраля, дети собрались и пришли на экзамен, но никого не было и он не состоялся», - сообщил Захараш и добавил: «Во всех университетах тестирование прошло, как следует. Наш решил взять функции проведения тестирования на себя, хотя оно должно быть независимым. Если студент не сдал тест, это означает, что он может быть оставлен на повторный курс, а за это нужно платить. Все университеты заключают договор с единственным центром тестирования для всей Украины с центром в Киеве . Никто из украинских университетов не пробовал поступить иначе, но наши захотели быть оригинальными».

Михаил Захараш также сообщил о том, что несколько десятков студентов и охрана административного корпуса университета не пускает в здание ни его, ни представителей Минздрава второй день, а администрация университета не идет на контакт даже в телефонном режиме. «Руководство отстранили до 6 марта на время работы комиссии, я стал исполняющим обязанности ректора тоже на время работы комиссии – это законная процедура. Студенты вели себя очень нагло, начали спрашивать о том, почему и.о. ректора назначили именно меня, а не кого-то из проректоров. Но ответ прост – потому, что все проректоры участвовали в проекте по созданию своего центра тестирования», - сообщил Захараш.

В комментарии 5 каналу Екатерина Амосова сообщила: "Я лично и вся наша команда, сделали все, чтобы этот экзамен состоялся. Однако, в течении месяца на нас давил центр тестирования и профильный замминстр Линчевский для того, чтобы мы подписали незаконный коррупционный договор с центром тестирования о закупке их услуг для лицензированных экзаменов всех студентов медуниверситета не через открытый тендер системы PROZORRO, который мы объявили, а за договорной процедурой, таким себе «междусобойчиком» на сумму 1,5 млн. государственных гривен".

Напомним, ректора медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову отстранили из-за срыва лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматология" для студентов-стоматологов. Минздрав создал комиссию для всестороннего рассмотрения ситуации, отстранил от исполнения обязанностей директора Центра тестирования Минздрава Ирину Булах и назначил и.о. ректора профессора кафедры хирургии Михаила Захараша.