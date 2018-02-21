В Ужгороде из-за пожара из гостиницы эвакуировали 42 человек

Также пожарные спасли мужчину из соседнего с очагом пожара номера.

В Ужгороде произошел пожар в гостинице на улице Собранецкой. Во время спасли одного мужчину и еще 42-х человек вывели на свежий воздух

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.Возгорание произошло в одном из номеров на втором этаже.

К моменту прибытия спасателей, в помещении отеля наблюдалось сильное задымление. Пожарные в аппаратах защиты органов дыхания и зрения провели разведку и начали тушение.

"Во время ликвидации пожара специалисты ГосЧС и работники заведения провели эвакуацию 42 жителей из номеров и спасли мужчину, который находился в соседнем с очагом пожара номере. Из-за плотной задымленности коридора он не мог самостоятельно выйти оттуда", - отмечается в сообщении.

Фото: zk.dsns.gov.ua

В 15:10 пожар был локализован, а в 15:18 - ликвидирован.

Причина возникновения пожара и общая сумма убытков выясняются. Травмированных и погибших нет.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Ужгороде из-за пожара в общежитии эвакуировали 300 человек.