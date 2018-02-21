На остановке в Запорожье оставили свиную голову с муляжом гранаты
Находку обнаружила местная жительница.
В Запорожье неизвестные оставили на остановке общественного транспорта свиную голову с прикрепленным к ней муляжом гранаты.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Фейсбуке.
Сегодня около 10 часов утра полицейским поступил вызов о том, что на проспекте Металлургов возле входа в парк лежит свиная голова с предметом во рту похожим на гранату.
К правоохранителям обратилась женщина. Она рассказала, что нашла неизвестный пакет на конечной остановке и отнесла его в парк. Открыв пакет, женщина обнаружила внутри гранату, примотанную скотчем к свиной голове.
Правоохранители охраняли место происшествия до приезда взрывотехников и следователей. После осмотра оказалось, что это - муляж гранаты, его изъяли.
Напомним, в августе прошлого года в Запорожье полиция взорвала подозрительную сумку, оставленную на лавочке.
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