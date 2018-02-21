Львовянка закрыла грабителей в подвале до приезда полиции

Двое мужчин проникли в подвал и пытались похитить металлолом.

Во Львове женщина закрыла в подвале двух грабителей в подвале.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Во вторник, около 14:00 правоохранителям поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что она закрыла в своем подвале по улице Глубокой двух человек, которые проникли туда незаконно.

По указанному адресу выехала группа реагирования Управления полиции охраны и задержала злоумышленников.

Установлено, что жители Львова 1974 и 1985 годов рождения проникли в подвал и пытались похитить металлолом.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса (кража), выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет", - напомнили в полиции.

Напомним, в декабре прошлого года

в Винницкой области двое подростков поймали вора-рецидивиста.