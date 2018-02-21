Львовянка закрыла грабителей в подвале до приезда полиции
Двое мужчин проникли в подвал и пытались похитить металлолом.
Во Львове женщина закрыла в подвале двух грабителей в подвале.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Во вторник, около 14:00 правоохранителям поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что она закрыла в своем подвале по улице Глубокой двух человек, которые проникли туда незаконно.
По указанному адресу выехала группа реагирования Управления полиции охраны и задержала злоумышленников.
Установлено, что жители Львова 1974 и 1985 годов рождения проникли в подвал и пытались похитить металлолом.
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса (кража), выясняются все обстоятельства произошедшего.
"Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет", - напомнили в полиции.
Напомним, в декабре прошлого года
в Винницкой области двое подростков поймали вора-рецидивиста.
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