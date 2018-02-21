ГосЧС сообщила о землетрясении в Кривом Роге

Причиной стал тектонический разлом на глубине 200 километров.

Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в Кривом Роге, передает Радио Свобода.

В ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области сообщили,

что по данным из сейсмологической станции землетрясение было зафиксировано в ночь на вторник, 20 февраля.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали землетрясение. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается", - отметили в ГосЧС.

Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города ощутили подземный толчок.

Летом 2017-го жители Кривого Рога сообщали о землетрясении, которому предшествовал грохот. Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подтвердил, что в Кривом Роге в произошел подземный толчок магнитудой 4,1 "без негативных последствий".

Подземные толчки в Кривом Роге фиксировали в разные годы. Местные жители связывают их с работой железорудных шахт. Так, в 2013 году в городе произошло землетрясение, как заявляли ГосЧС, "силой от 4 до 5 баллов".