На Берлинском кинофестивале состоялась премьера украинского фильма "Когда падают деревья"

Дебютный полный метр Марыси Никитюк показали в программе "Панорама".

Вечером 20 апреля в кинотеатре Cinemaxx в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля состоялся премьерный показ дебютного фильма украинского режиссера Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фильм отобран во вторую по важности конкурсную программу Берлинале "Панорама". Показы пройдут также 22, 23 и 24 февраля. Это единственный украинский фильм в программе нынешнего кинофестиваля. На премьеру приехал глава Госкино Филипп Ильенко и вице-премьер Павел Розенко.

"Когда падают деревья" – фильм о молодой девушке Ларисе, мечтающей вырваться из села, в котором она живет вместе с бабушкой и младшей сестрой Виткой.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Пустовит, София Халаимова, Максим Самчук и другие. "Когда падают деревья" – украинско-польско-македонская ко-продукция. Общий бюджет картины составил около 22 млн грн, из которых 10 были предоставлены Госкино в результате 7-го питчинга кинопроектов.

Ожидается, что в украинский прокат "Когда падают деревья" выйдет осенью 2018 года.