На Берлинском кинофестивале состоялась премьера украинского фильма "Когда падают деревья"

Дебютный полный метр Марыси Никитюк показали в программе "Панорама".

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера украинского фильма "Когда падают деревья"
кадр из фильма "Когда падают деревья"
Фото: Директория кино

Вечером 20 апреля в кинотеатре Cinemaxx в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля состоялся премьерный показ дебютного фильма украинского режиссера Марыси Никитюк "Когда падают деревья".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фильм отобран во вторую по важности конкурсную программу Берлинале "Панорама". Показы пройдут также 22, 23 и 24 февраля. Это единственный украинский фильм в программе нынешнего кинофестиваля. На премьеру приехал глава Госкино Филипп Ильенко и вице-премьер Павел Розенко.

"Когда падают деревья" – фильм о молодой девушке Ларисе, мечтающей вырваться из села, в котором она живет вместе с бабушкой и младшей сестрой Виткой.

Главные роли в картине исполнили Анастасия Пустовит, София Халаимова, Максим Самчук и другие. "Когда падают деревья" – украинско-польско-македонская ко-продукция. Общий бюджет картины составил около 22 млн грн, из которых 10 были предоставлены Госкино в результате 7-го питчинга кинопроектов.

Ожидается, что в украинский прокат "Когда падают деревья" выйдет осенью 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Суд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой НовоселкеСуд арестовал подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Великой Новоселке
Трое россиян с ножом набросились на прохожего в центре ОдессыТрое россиян с ножом набросились на прохожего в центре Одессы
В Одесской области задержали троих иностранцев, обстрелявших из автомата авто местного фермераВ Одесской области задержали троих иностранцев, обстрелявших из автомата авто местного фермера
Блок рекламы


Похожие новости
"Когда падают деревья" Марыси Никитюк отобрали в "Панораму" Берлинского кинофестиваля"Когда падают деревья" Марыси Никитюк отобрали в "Панораму" Берлинского кинофестиваля
Новый документальный фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинском кинофестивалеНовый документальный фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинском кинофестивале
Третья часть фильма "Стражи галактики" выйдет в 2020 годуТретья часть фильма "Стражи галактики" выйдет в 2020 году
Фильм "Киборги" подадут на рассмотрение украинского Оскаровского комитета, – Сеитаблаев
Материалы дела не совпадают с показаниями Россошанского - дочь НоздровскойМатериалы дела не совпадают с показаниями Россошанского - дочь Ноздровской
Вышел трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом (ВИДЕО)Вышел трейлер фильма "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом (ВИДЕО)
Вышел новый трейлер фильма «50 оттенков свободы» (ВИДЕО)Вышел новый трейлер фильма «50 оттенков свободы» (ВИДЕО)
Опубликован первый трейлер украинского мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила"Опубликован первый трейлер украинского мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила"
Автор книги "Аэропорт" обвиняет создателей фильма "Киборги" в плагиатеАвтор книги "Аэропорт" обвиняет создателей фильма "Киборги" в плагиате
На XXI Таллинском кинофестивале прошел показ фильмов украинских режиссеров (ВИДЕО)На XXI Таллинском кинофестивале прошел показ фильмов украинских режиссеров (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости