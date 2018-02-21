В Одесской области от кори умер новорожденный

Заражение произошло в результате внутриутробного инфицирования - от непривитой матери к ребенку.

В Одесской области от кори умер новорожденный
Фото: www.gorod.lv

В Одесской области зафиксирован второй за февраль летальный случай в результате осложнений кори. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Директор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный сообщил, что заражение произошло в результате внутриутробного инфицирования - от матери к ребенку.

Согласно сообщению, беременная жительница Одесской области, у которой не было прививки, была госпитализирована в городскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" в конце января, однако от лечения отказалась и самовольно покинула медицинское учреждение.

"В результате 14 февраля, через 12 часов после рождения, ребенок умер. Патологическое исследование, результаты которого были получены сегодня, 20 февраля, установило, что причиной смерти стало внутриутробное инфицирование корью", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня заместитель генерального директора по наблюдению за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирована шестая смерть от кори. В результате осложнений заболевания в Одесской области умер пятимесячный ребенок.


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