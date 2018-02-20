В Германии за кражу печенки в супермаркете мужчину оштрафовали на €208 тысяч

Ранее осужденный отсидел два срока за уклонение от уплаты налогов.

В Германии за кражу печенки в супермаркете мужчину оштрафовали на €208 тысяч

В Германии суд присудил рекордный штраф в €208 тыс. бизнесмену за мошенничество при покупке в мюнхенском супермаркете.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Полиция арестовала 58-летнего мужчину в декабре 2017 года в супермаркете самообслуживания. Его поймали после того, как он перепаковал телячью печень в пакет для фруктов и таким образом хотел приобрести мясо по значительно более низкой цене.

Власти заявили, что бизнесмена поймали на четвертой попытке кражи. Стоимость украденной печени была в пределах от €13 до €47.

Суд оштрафовал мужчину на €208 тыс., сославшись на его ежемесячные доходы (€24 тыс.) и предыдущую криминальную историю.

Мужчину освободили из тюрьмы в 2017 году после отбытия двух тюремных сроков за уклонение от уплаты налогов.

Отмечается, что мужчина не оспаривал приговор суда.

Как сообщалось ранее сегодня, гражданку Беларуси оштрафовали в Украине на 850 гривен за георгиевскую ленту.


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