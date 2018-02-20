В Украине зафиксирована шестая смерть от кори с начала года

В Одесской области умер пятимесячный ребенок.

В Украине зафиксирована шестая смерть от кори с начала года
Фото: mygazeta.com

В Одесской области от осложнений, вызванных корью, умер пятимесячный ребенок.

Он стал шестой жертвой заболевания с начала 2018 года, сообщил заместитель генерального директора по наблюдению за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

В начала года в связи с осложнениями, вызванными заболеванием, умерло четыре ребенка и двое взрослых.

"Ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной. На прошлой неделе заболело 828 человек, это немного больше, чем на предыдущей неделе, но пик, который был в конце января, будем надеяться, мы уже прошли", - сказал он.

Всего с начала года корью заболело 5,097 человек, 1 693 взрослых и 3 404 ребенка.

По состоянию на 15 февраля остаток вакцин от кори по Украине составлял около 202 тыс. доз.

Ляшко также отметил, что есть подозрение на случай дифтерии у женщины в Ивано-Франсковской области.

"В настоящее время у нее есть два негативных результата, но диагноз продолжает оставаться под вопросом", - сказал он.

Напомним, в 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, пять умерли.


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