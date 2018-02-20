Испания экстрадировала в Украину виновника пьяного ДТП с погибшими в 2014 году

В прошлом году водителя-беглеца задержали в Испании и поместили в местную тюрьму.

В Украину из Испании экстрадирован водитель-беглец, совершивший в ноябре 2014 года в Черновцах дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и скрывшийся от правосудия за рубежом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу украинской Нацполиции.

"Столкновение двух иномарок, во время которого погиб один из водителей, а его пассажир получил тяжелые телесные повреждения, произошло в начале ноября 2014 года в Черновцах. Во время досудебного расследования работники Следственного управления полиции области установили, что водитель другой иномарки управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную в населенном пункте скорость движения. Не учтя дорожную обстановку, нарушитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем пострадавших", - сообщили в Нацполиции обстоятельства ДТП.

После совершения аварии водитель скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили, что виновник смертельного ДТП выехал из Украины. Он был объявлен в международный розыск.

"В апреле 2017 года водителя-беглеца задержали в Испании и поместили в местную тюрьму. Несмотря на неоднократные попытки адвокатов избежать экстрадиции, суд отклонил все их доводы. Благодаря проведенной кропотливой работе испанских и украинских правоохранителей, преступника удалось вернуть в Украину. Учитывая тяжесть преступления и побег преступника, Садгорский районный суд Черновцов избрал задержанному меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей", - рассказали в Нацполиции.