?В селе под Броварами пьяный мужчина открыл стрельбу из автомата по соседям и бросил гранату в полицейских

В результате взрывов пострадали два человека.

В селе Залесье Броварского района Киевской области пьяный местный житель устроил стрельбу из автомата Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

Во время задержания мужчина открыл прицельный огонь из автомата и бросил боевую гранату в сторону полицейских. Затем он попытался скрыться на служебной машине, но был задержан правоохранителями на месте.

Как выяснилось, в понедельник, около 19:00 местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу и бросал гранаты в соседей. В результате взрывов пострадали два человека, которые с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

Задержанным оказался 53-летний местный житель, ранее участвовавший в боевых действиях на Донбассе в составе Вооруженных сил Украины. Полицейские изъяли у него 40 гильз калибра 5,45 мм, обломки гранаты "Ф-1", две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и револьвер. Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По выявленным фактам возбуждены уголовные производства по ст.15 (покушение на преступление), ч.2 п.7 ст.115 (умышленное убийство), по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Полицейские выясняют мотивы преступления и причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее военнослужащий вместе с двумя товарищами пытались ограбить автозаправочную станцию в поселке Иванков Киевской области.