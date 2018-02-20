"Неужели у них нет своих девушек": Юная украинка стала лицом конкурса красоты в РоSSии

Юная винничанка Дарья Журбенко, обладательница титула "Мини-мисс мира", стала лицом роSSийского детского конкурса красоты. Правда, сама 10-летняя украинская красавица и ее родители узнали об этом совершенно случайно.

То, что снимок Дарьи Журбенко используют в рекламе роSSийского конкурса первой заметила организатор винницкого конкурса красоты, она же сообщила об этом родителям девочки, сообщает Час Пик со ссылкой на ТСН.

"Меня невероятно возмутило, когда я увидела, что нашу красавицу, титулованную, известную уже на весь мир винничанку, незаконно использует страна-агрессор", - сказала Лилия Полищук, которая в Виннице основала конкурсы мини-мисс и мини-модель.

Родители Дарьи также были возмущены. Они не довольны тем, что организаторы роSSийского конкурса не спрашивали разрешения на использование фото и не заключали никаких договоров. А также тем, что к фотографии Дарьи был применен фотошоп, чтобы убрать надпись на украинском языке.

"Вот на этом фото четко видно, что на фотографии нет надписи "маленькая" и английскими буквами уже написано "мини". А вот оригинальная фотография, где написано "маленька" на украинском языке и "мини-мисс Винница". Неужели у них нет своих девушек", - говорит Олег Журбенко в сюжете ТСН.

Все попытки родителей связаться с организаторами роSSийского конкурса и с модельным агентством были безуспешными.

Юристы считают, что имеет место нарушение, так как используется фотография, полученная незаконным путем.